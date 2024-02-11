انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريقي كيما والسماد بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد وفقًا للخطة الموضوعة، مؤكدا أنه يجري العمل على استكمال المرحلة الثانية من المشروع.

المرحلة الثانية تكلفتها 154 مليون جنيه

وأضاف محافظ أسوان في بيان اليوم، أن المرحلة الثانية تضمن تطوير مسافة طولية تبلغ 8 كيلومترات بتكلفة إجمالية قدرها 154 مليون جنيه.

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء حارتين مع وجود جزيرة بعرض متر واحد بينهما، وستكون الحارتين متوسطة الحجم وتمتد من ميدان الشلال وحتى كوبري الشيخ عيسى بالجويزة.

وفي تصريحاته، أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتزامن مع تنفيذ طبقة الأساس باستخدام ماكينة FDR، وطبقتين من الأسفلت، بالإضافة إلى رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين لتحسين قدرة الطريق على تحمل الأحمال الثقيلة والحفاظ على جودة الطريق.

مشروعات تستهدف تحسين منطقة شرق المدينة

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين الحياة في مناطق شرق المدينة ومن بين الجوانب التي يعمل على تحسينها المشروع، تشمل البنية التحتية والطرق والمحاور، وكذلك التطوير والتجميل والجهود المبذولة للحد من التلوث.

وقال إن المرحلة الأولى الناجحة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد في أسوان هي خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية وتطوير الحياة في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين سهولة الوصول وتقليل الازدحام المروري، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويعود بالفائدة على سكان المنطقة وزوارها على حد سواء.