«النواب» يعلن خلو مقعد النائبة أمنية رجب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلو مقعد أمنية رجب، عضو مجلس النواب عن المنيا، وعضو لجنة الصحة، والتي لقيت مصرعها إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا قبل أيام.

رئيس مجلس النواب ينعى النائبة أمنية محمود رجب

ونعى رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس، النائبة أمنية محمود رجب حسين عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، التى لقيت مصرعها إثر حادث سيارة، ووقف أعضاء مجلس النواب دقيقة حداد على روحها.

يذكر أنّ اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2021 ، نظمت ضوابط وآليات خلو مقعد أحد النواب بالوفاة، ونصت المادة 392 من اللائحة على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 فى المادة 25 من القانون على أنّه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».