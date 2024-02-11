عقد ورشات تدريبية لتأهيل الشباب إلى سوق العمل في أسوان

أطلق الاتحاد النوعي للبيئة في أسوان، مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، ضمن مبادرة «لا للبلاستيك» الوطنية التي ترعاها وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بأسوان، ومؤسسة رؤية حياة للتنمية المجتمعية وجمعية مستثمري الطاقة الشمسية ومديرية القوى العاملة بأسوان.

وأشار الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، إلى أنّ البرنامج التدريبي ركز على تأهيل المشاركين من الشباب في صناعة منتجات حرفية وبيئية محلية للتسويق داخل السوق المحلية، والابتعاد عن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تلحق ضررًا بالبيئة والصحة العامة، إضافة إلى تدريب المشاركين على ابتكار بدائل للبلاستيك في صناعة المنتجات الحرفية باستخدام موارد متوفرة في البيئة الأسوانية.

المشروع يستهدف عدة قرى في أسوان

وأكد أن ذلك هو أول برنامج يدمج مبادرة «لا للبلاستيك» ضمن برامج التدريب لسوق العمل في أسوان، بالتعاون مع الجهات الشريكة، وأدارت البرنامج التدريبي ياسمين خليل، عضو المنتدى المحلي للتنمية المستدامة في أسوان، واستهدف الشباب في قرى بنبان والمنصورية والرقبة بمركز دراو في أسوان.