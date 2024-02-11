مفتي الجمهورية يهنئ آرون بون شوم بتولي منصب شيخ الإسلام في تايلاند

قدَّم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التهنئة لشيخ الإسلام في تايلاند الشيخ آرون بون شوم، بمناسبة توليه المنصب.

أعرب المفتي عن تقديره العميق للجهود الرائدة التي بذلها الشيخ آرون بون شوم، خلال مسيرته، مشيدًا بإسهاماته الفعَّالة في خدمة الإسلام والمسلمين في تايلاند.

كما أشاد بالمساعي الحثيثة التي يبذلها «شوم» في تعزيز الفهم الصحيح للإسلام وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات.

تعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات

وتوجَّه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق شيخ الإسلام في تايلاند في مهام منصبه الجديد، وأن ينفع الله به البلاد والعباد.