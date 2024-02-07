سفير المغرب بالقاهرة يشيد بجهود المفتي في تصويب الخطاب الديني

أشاد سفير المغرب لدى القاهرة محمد آيت وعلي، بجهود مفتي الجمهورية في تصويب الخطاب الديني واعتماد آليات جديدة في صناعة الفتوى، مشيرا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والمغرب، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية لها مكانة كبيرة في قلب العالم الإسلامي.

واستقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، السيد محمد آيت وعلي، سفير المغرب الجديد لدى القاهرة؛ لبحث دعم سُبل التعاون الإفتائي بين البلدين.

وأكَّد المفتي عمق العلاقات بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلم الشرعي يمثل همزة وصل بين مصر والمغرب، كما جرى تبادل الأحاديث الودية، واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض المفتي خلال اللقاء المهامَّ التي تقوم بها إدارات الدار المختلفة من أجل تطوير العمل الإفتائي وضبط الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، كما تطرق إلى الحديث عن إنشاء الدار للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم عام 2015، لإيجاد قدر من التواصل وتبادل الآراء والنقاشات حول القضايا الكبرى التي تهم العالم الإسلامي، وخدمة قضايا الإسلام والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أن عدد أعضائها ناهز الـ 90 دولة، وتقوم بتنظيم مؤتمر سنوي لمناقشة القضايا المعاصرة، مشيرًا إلى إسهاماتها في الحقل الإفتائي.