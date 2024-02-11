دعم حكومي جديد لكبار السن قريبا.. مساعدة شهرية وإعفاءات من مصاريف دور الرعاية

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة جديدة من الخدمات للمسنين، بحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نفين القباج، في تقرير لها، موضحة أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على وضع خطة تعمل على توفير بيئة جيدة ومناسبة لكبار السن، خاصة وأن لديهم خبرة كبيرة في مختلف مناحي الحياة طوال السنوات الماضية.

قبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان

تبدأ الحزمة الخدمية الجديدة عقب مناقشتها في مجلس النواب والموافقة عليها مباشرة، بإعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحميل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف.

وبحسب الخطة تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، بحد أدنى مسن واحد على الأقل.

وتتضمن الحزمة وفق مصادر حكومية لـ«الوطن» توفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي، فضلاً عن حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المختص.

حزمة الخدمات الجديدة

واشتملت حزمة الخدمات الجديدة على توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش، بما لا يجاوز مائة جنيه يتحملها المسن، وأخيرا للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقاً للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.