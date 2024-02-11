وزيرة الصحة الفلسطينية: 8200 مفقود تحت الأنقاض جراء العدوان الإسرائيلي

قالة وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إننا أمام كارثة إنسانية وصحية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والواقع الصحي والإنساني والفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب في غزة، تفوق أي تصورات إنسانية، فهي أصعب من أي وصف.

أضافت «الكيلة»، في مؤتمر صحفي بالضفة الغربية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «وفقا لأحداث الإحصائيات التي تعتبر غير دقيقة كون هناك العديد من الفلسطينيين الموجودين تحت الأنقاض والكثيرين الذين لا نعرف مصيرهم، لكن بلغ الشهداء حتى الآن أكثر من 28 ألفا، بينهم 7800 امرأة، ونحو 12300 طفل، وبذلك يكون 75% من إجمالي عدد الشهداء من النساء والأطفال».

وتابعت بأن عدد الجرحى فاق 68 ألف جريح، إضافة إلى ما يزيد عن 8200 من المفقودين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن الوضع الكارثي على مختلف الأصعدة في قطاع غزة، لم يشهد له العالم مثيلا.