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«الصحة الفلسطينية» تحذر: مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية

كتب:

يارا أشرف
02:41 م | الخميس 08 فبراير 2024
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، موضحا أن هناك 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.

نقص حاد في أدوية التخدير 

وأضافت: «نواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود».

وذكرت أن الكهرباء تفصل عن أجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود، والاحتلال الإسرائيلي يمنع حركة سيارات الإسعاف، ويعوق وصول الجرحى والمرضى إلى المجمع.

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بقلم يارا أشرف