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«الصحة الفلسطينية»: عدد الشهداء في قطاع غزة تخطى الـ28 ألفًا

كتب:

أحمد عادل موسى
03:09 م | السبت 10 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن بعد مرور 127 يومًا من قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وصل عد الشهداء إلى 28064، و67611 مصابًا، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

 أفادت مصادر طبية، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 117 شهيدا، و152 جريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

ولا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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