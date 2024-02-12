أعشاب طبية يحظر استخدامها مع الأسبرين.. أضرارها كبيرة للغاية

أكد الدكتور صلاح محمود، أستاذ الأعشاب الطبية والعطرية، ورئيس قسم البساتين الأسبق بجامعة الأزهر، إن هناك أعشاب طبيه شائعة الاستخدام لفوائدها الصحية، لكنها تصبح خطيرة حال استخدامها مع بعض الأدوية الأخرى، لوجود تفاعلات تحدث في حال استخدامها مع تلك الأدوية وفي بعض الأحيان تُخفض من تأثير الأدوية وتضاعفه وتتعارض مع مفعول تلك الأدوية.

أعشاب طبية تتسبب في سيولة في الدم

وأوضح ورئيس قسم البساتين الأسبق بجامعة الأزهر لـ«الوطن»، أن ما يُعرف علميا بـ«مميعات الدم» تأتي على رأس تلك الأعشاب والنباتات الطبية، ومن بينها «الثوم» والذي يكون مفيدا في حال استخدامه كمضاد للكولسترول والتهابات القصبات والحساسية الربيعية، لكنه ثبت علميا أنه خطير ويعمل على زيادة سيولة الدم مع أدوية السيولة مثل warfarin، كما يعمل على هبوط مستوى السكر لو تم استعماله مع أدوية مرضى السكري، ومع الأسبرين، إذ يؤدي ذلك إلى حدوث نزيف لأنه يقلل الصفائح الدموية.

الزنجبيل مفيد في علاج السعال ونزلات البرد لكنه يتسبب في حدوث سيولة

وأكد أن «الزنجبيل» ثبت علميا أنه مفيد في علاج السعال ونزلات البرد واضطرابات المعدة وينشط الدورة الدموية، لكنه يزيد أيضا من احتمالات النزيف إذا تم تناوله مع الأسبرين، إذ أن الأسبرين يساعد على تسييل الدم، كما أن «الجينكو بيلوبا» وهو من الأعشاب الطبية المفيدة لعلاج الإجهاد، وطنين الأذن والسعال، وسوء الهضم والدوالي والبواسير، لكنه يؤدي الى النزف عند استعماله بصحبة الاسبرين وخاصه في العين، كذلك فإن «الشاي الأخضر» يتسبب إدمانه في حدوث سيولة في الدم.