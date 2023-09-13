«الصحة» تحذر من تناول «الأسبرين» دون استشارة الطبيب لتجنب المضاعفات الصحية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطورة استخدام الأسبرين دون الرجوع إلى الطبيب المختص، موضحة في منشور توعوي أنه يعالج مجموعة من الأمراض مثل آلام المفاصل والشرايين ومشاكل اللثة والقلب والجلطة والزهامير وعمى السكر وسرطان القولون والصداع، لكن يجب أن يصرف بواسطة الطبيب، ولا بد أن تؤخذ كاملة دون زيادة أو نقصان حتى في حالة التحسن.

الاستخدامات المعتمدة للأسبرين مكتوبة في النشرة الطبية

وأضافت الوزارة أن الأسبرين لا بد من الحصول عليه من خلال المتخصصين، والاستخدامات المعتمدة مكتوبة في النشرة الطبية المرفقة مع الدواء، بالإضافة إلى إمكانية الرجوع لها لمعرفة دواعي الاستعمال، والتي يمكن أن تختلف باختلاف التركيز، لذلك قبل الحصول عليه لابد من الاستشارة الطبية أولا، لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية.

الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن لمعرفة الاستخدامات الخاصة بالأدوية، أو التحويل إلى هيئة الدواء لمعرفة النواقص الخاصة، داعية المواطنين بضرورة البعد عن السلوكيات الخاطئة، ورفع التوعية الصحية لتجنب حدوث أي أخطاء جسيمة.