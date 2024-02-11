فرنسا تلغي حق المواطنة لأطفال المهاجرين المولودين في جزيرة مايوت

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلغاء حق المواطنة لأطفال المهاجرين المولودين في جزيرة مايوت، الإقليم الفرنسي فيما وراء البحار الواقع بين مدغشقر والبر الرئيسي الأفريقي، نقلا عن رويترز.

وأوضح دارمانين، خلال زيارته للجزيرة، أن هذا القرار الأول من نوعه في التاريخ الفرنسي الحديث، حيث كان يُمنح حق المواطنة تلقائيًا لأيّ طفل يُولد على الأراضي الفرنسية.

إلغاء حق المواطنة

وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة بالقرب من جزر كومورو الفقيرة قبالة ساحل شرق إفريقيا، وأصبحت مركز الاضطرابات الاجتماعية العنيفة، حيث ألقى العديد من السكان باللوم على الهجرة غير الموثقة في تدهور الظروف.

جزيرة مايوت أفقر من البر الرئيسي لفرنسا

وتعد جزيرة مايوت أفقر بكثير من البر الرئيسي لفرنسا، بسبب عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية لعقود، وتفاقم الوضع مؤخرًا وسط نقص المياه.

ومنذ يناير، يشن سكان الجزيرة إضرابات ويقيمون حواجز على الطرق للاحتجاج على ما يقولون إنها ظروف معيشية غير مقبولة، ما أدى إلى شل أجزاء كبيرة من البنية التحتية المحلية.

ويأتي ذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إلغاء أعلى محكمة في فرنسا أجزاء كبيرة من قانون الهجرة الجديد المصمم، لتشديد الوصول إلى مزايا الرعاية الاجتماعية للأجانب، والحد من عدد الوافدين الجدد إلى البلاد.