زلات لسان جو بايدن لا تنتهي.. آخرها الحديث مع رئيس فرنسا المتوفى

تستمر زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمراته ولقاءاته الصحفية المتنوعة، آخرها كان أمام حشد من الجماهير في مدينة لاس فيغاس، إذ قال بشكل مفاجئ أنه التقى أخيرًا بالرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، والغريب في الأمر أن الذي «متيران» توفى قبل نحو 30 عامًا.

حديث بايدن عن لقاء الرئيس الفرنسي جاء أثناء تحذيره من مخاطر فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالرئاسة لفترة جديدة، وهو ضمن المرشحين الجمهوريين للانتخابات نوفمبر المقبل.

Joe Biden says he recently met with "Mitterand from Germany."



Mitterand was a French President between 1981 and 1995, and he died in 1996. pic.twitter.com/9R9OeXRZrx — Megatron (@Megatron_ron) February 6, 2024

لقاء بين بايدن وماكرون.. ثم ميتران

وتحدث «بايدن» عن لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع «مجموعة السبع»، ببريطانيا، وكان ذلك بعد أشهر قليلة من توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء الحديث قال اسم «ميتران» دون قصد: «جلست وقلت، لقد عادت أميركا، ونظرت إلى ميتران من ألمانيا، أقصد من فرنسا، وقال..»، ثم استكمل حديثه.

وكان الرئيس الأمريكي هنا يقصد الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، وفرانسوا ميتران هو الرئيس الفرنسي بين عاملين 1981 و1995 وتوفى عام 1996.

جملة غير مفهومة لـ«بايدن»

وكان جو بايدن أيضًا من وقت سابق من الشهر الماضي، ألقى خطابًا بولاية فيرجينيا للحديث عن حقوق الإجهاض في أمريكا، وقال جملة غير مفهومة بصوت عال، وأشار إلى منافسه بالانتخابات الرئاسية الجمهوري دونالد ترامب، قائلًا «سنلقن دونالد ترامب درسًا قيمًا، لا تعبث مع نساء أمريكا إلا إذا كنت ترغب في الحصول على الفائدة».

وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات واسعة نتيجة الجملة التي تفوه بها أثناء المؤتمر الصحفي، وحاول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسير جملة جو بايدن قائلًا «أعتقد أنه كان يقصد أن يقول لا تعبث مع الآخرين إلا إذا كنت ترغب في الاستفادة».