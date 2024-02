زلات لسان جو بايدن لا تنتهي.. آخرها الحديث مع رئيس فرنسا المتوفى

تستمر زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمراته ولقاءاته الصحفية المتنوعة، آخرها كان أمام حشد من الجماهير في مدينة لاس فيغاس، إذ قال بشكل مفاجئ أنه التقى أخيرًا بالرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران، والغريب في الأمر أن الذي «متيران» توفى قبل نحو 30 عامًا.

حديث بايدن عن لقاء الرئيس الفرنسي جاء أثناء تحذيره من مخاطر فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالرئاسة لفترة جديدة، وهو ضمن المرشحين الجمهوريين للانتخابات نوفمبر المقبل.

Joe Biden says he recently met with "Mitterand from Germany."



Mitterand was a French President between 1981 and 1995, and he died in 1996. pic.twitter.com/9R9OeXRZrx