البرلمان يقر زيادة المعاشات والأجور وحوافز للعاملين بالأزهر والمهن الطبية غدا

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ المجلس يقرّ غدًا الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وإقرار مشروعات قوانين بتبكير صرف الزيادات في مارس المقبل وتتضمن العلاوة وزيادة المعاشات و المنحة وحافز الإثابة.

وأضاف «سالم» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ تبكير الصرف تعديلات 10 قوانين منها قانون يتضمن تعجيل العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة تعديل في بعض مواد قانون التعليم نتيجة الزيادات التي أقرّت في حوافز المعلمين وكذا قانون مزاولة المهن الطبية نتيجة الزيادات التي أقرّت لأعضاء المهن الطبية وتعديل قانون تنظيم أعضاء الجامعات نتيجة الزيادات التي أقرت لأعضاء هيئة التدريس وقانون التأمينات والمعاشات نتيجة زيادات المعاشات.

ولفت إلى أنَّ القوانين تضمنت: القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 و القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

وأضاف «سالم» أنَّ المجلس يناقش غدًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب نتيجة الإعفاء الضريبي، أما ما يتعلق بزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور فيصدر بها قرارات من رئيس مجلس الوزراء.