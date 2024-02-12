حسام موافي ينصح بعادة صحية يومية يجهلها الكثيرون.. «هتحميك من الجلطة»

عادات كثيرة يفعلها الإنسان في حياته يوميًا، دون النظر إلى مدى خطورتها أو صحتها، التي من شأنها أن تؤثر على حياة الفرد سلبًا، لذا وجب الانتباه لها، لتجنب الإصابة، خاصة تلك التي تتعلق بالجلطة أو الذبحة الصدرية، ليقدم حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، في أحد الحوارات التليفزيونية نصيحة بشأن عادة صحية قد يجهلها الكثيرون، إلا أنها تقي من الإصابة بالجلطة والذبحة الصدرية.

اعتاد حسام موافي على تقديم الكثير من النصائح لصحة أفضل، خاصة إذا كان الأمر متعلقًا، بتقليل فرص الإصابة بالجلطات والذبحة الصدرية، التي تحدث عادة نتيجة لارتفاع ضغط الدم، وتحدث عادة صباحًا، وذلك راجع إلى أن الدورة الدموية تعمل ببطء في أثناء النوم، ما يعمل على تجلط الدم وخروج مادة تغلق الشرايين وتؤدي إلى رفع الضغط، فكيف يمكن التعامل مع تلك الحالة وفقًا لحسام موافي؟

حسام موافي ينصح بعادة يومية.. «هتحميك من الجلطة والذبحة الصدرية»

نصح حسام موافي بضرورة الاستيقاظ في الفجر، لأن ذلك يساعد على اختفاء المادة التي تغلق الشرايين وتسبب الجلطة والذبحة الصدرية، لذا ينصح بضرورة اتباع تلك العادة الصحية، والتي تتزامن مع وقت صلاة الفجر، لذا فإن صلاة الفجر خيرًا من النوم.

حدوث الذبحة الصدرية وفقًا لحسام موافي، ربما يصاحبه بعض الأعراض التي تتمثل في الشعور بصداع عنيف في منطقة الرأس، إلى جانب الإحساس بغثيان وعدم القدرة على الرؤية جيدًا.

متى تستوجب زيارة الطبيب؟

شدد «موافي» على ضرورة زيارة الطبيب في حال ظهور تلك الأعراض، لتجنب أن يتدهور الأمر وربما يصل إلى الإصابة ببعض الأورام الحميدة، وتكون عادة داخل الجمجمة، إلا أنه في حالة مواظبته على الاستيقاظ في الفجر، فذلك يساعده كثيرًا على عودة الجسم إلى حالته الطبيعية والحماية من الإصابة بالذبحة الصدرية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية

وفقًا لوزارة الصحة المصرية، هناك بعض الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بالذبحة وهم على النحو التالي:

- مصابو مرض السكر.

- أصحاب ارتفاع ضغط الدم.

- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول.

- من لهم تاريخ عائلي مع مرض الذبحة الصدرية.

- إصابة أحد الأشخاص بمرض القلب.

متى تحدث الذبحة الصدرية؟

تحدث الذبحة الصدرية عادة في حالة عدم حصول عضلة القلب، على قدر كافٍ من الدم، تساعده في الحصول على الأكسجين الذي يساعده على أداء وظائفه بشكل طبيعي، ويمكن الإشارة إلى أن الذبحة الصدرية لا يمكن تصنيفها على كونها مرضًا ولكنها واحدة من أعراض مرض الشريان التاجي.