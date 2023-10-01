كيفية الوقاية من حدوث الذبحة الصدرية.. «صحة القليوبية» تجيب

حذرت مديرية الصحة والسكان في محافظة القليوبية، من خطورة الذبحة الصدرية، ونشرت تحذيرا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عرضت فيه الأعراض وطرق الوقاية والمخاطر الصحية وعلاج الذبحة الصدرية.

أعراض الذبحة الصدرية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن» أن الذبحة الصدرية تحدث بسبب قلة الدم والأكسجين الواصل للقلب نتيجة لزيادة نسبة الدهون في الدم، مشيرا إلى أن أعراضها كالتالي:

- ضيق وثقل فى الصدر

- صعوبة في التنفس

- إحساس بالضغط أو العصر وحرقان في الصدر

- ألم في الذراع والظهر والرقبة والفك والمعدة

- تنميل أو خدلان في الأكتاف والذراعين والمعصم

- آلام تشبه الانتفاخ وعسر الهضم

- تعب وإجهاد

الوقاية من خطر التعرض للذبحة الصدرية

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هناك عدد من الطرق والخطوات للوقاية من خطر التعرض للذبحة الصدرية منها:

- المواظبة على الأدوية والجرعات الموصوفة من الطبيب.

- التحكم في مستوى ضغط الدم والكوليسترول في الدم.

- تغيير نمط الحياه من خلال الامتناع عن التدخين.

- تناول الوجبات الصحية قليلة الدهون والملح والسكر وتجنب درجات الحرارة المرتفعة.

- الهدوء والتحكم في العصبية والغضب.

- ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

- إنقاص الوزن الزائد.

علاج الذبحة الصدرية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن في حالة ظهور الأعراض يجب اللجوء للطبيب لتحديد العلاج والجرعات على حسب الحالة الذي يكون عبارة عن:

- أدوية موسعة للشرايين

- أدوية للسيولة

- أدوية مضادة للتجلط

- أدوية للتقليل ضغط الدم

ونصح وكيل الوزارة بزيارة الطبيب في هذه الحالات للوقاية من أعراض الذبحة كالتالي:

- في حالة التعرض للذبحة الصدرية في وقت الراحة بدون بذل أي مجهود.

- في حالة أعراض الذبحة اسوء من المرات السابقة.