حسام موافي يحذر من مخاطر استخدام اللبانة كبديل للسجائر: تسبب الوفاة

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في القصر العيني، في مقطع متداول عن العلكة أو اللبانة التي تُستخدم كبديل للسجائر، والتي يلجأ إليها الشباب للتوقف عن التدخين، لكن اتضح أن لها ضررًا خطيرًا.

وأوضح الدكتور موافي، في تصريحات تلفزيونية، أنّ اللبانة بديلة السجائر الإلكترونية تسبب الوفاة، قائلًا: «اللصقات واللبان ممنوع تمامًا، في حالات وفاة حصلت بسببها»

وأضاف: «اللصقة دي بتحط نيكوتين في دمك بدل اللي أنت بتشربه، أنت أي عرفك هي أقل ولا زيادة، ممكن تكون زيادة توصل لرقم يعمل زيادة في ضربات القلب تؤدي للوفاة».

وتابع: «الزوج أو الزوجة احذروا التدخين السلبي، كل 10 سجائر بيشربها المدخن، المدخن السلبي بياخد سيجارة.

ما هي اللبانة بديلة السجائر؟

وتعتبر اللبانة بديلة السجائر من أنواع العلاج البديل المصمم لمساعدة مدمني السجائر، وبحسب تقرير نشرته وكالة «سبوتنك» قال أخصائي بالمخدرات، أليكسي سميشلايت، إنّ بعض أنواع اللبان بديل السجائر يحتوي على نيكوتين أعلى بعدة مرات من في السجائر، وذلك لأسباب كيميائية نظرًا أنها بحاجة للمضغ، وبالتالي بحاجة لنسبة أكبر للقيام بالتحسس بهذه الجرعة من النيكوتين.

وبحسب «أليكسي» فإنّ العلكة قادرة على قتل الإنسان فورًا بسبب نسبة النيكوتين المرتفعة، ما يسبب حالة التسمم لأعضاء الإنسان.