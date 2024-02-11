«خطة النواب» تشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات: جاءت في وقت مناسب

أشاد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنّها جاءت في وقت مناسب، حيث يفضل الرئيس دائما التدخل للوقوف في صفوف المواطنين.

وأضاف سالم، خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة تعديلات ضريبة الدخل، أنّ القرارات تؤكد على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنّ الرئيس تحدّث في عدة مناسبات عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية، ووجّه أكثر من مرة التحية الخالصة للشعب المصري العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية وأزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الحالية في غزة وعدد من الدول المجاورة.

وقال سالم إنّ قرارات الرئيس لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدّم اليوم حزمة من القرارات أقل ما توصف بها أنّها تاريخية وهي تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين تقريبا، مؤكدا أنّ تلك الحزمة قد تصل تكلفتها إلى 240 مليار جنيه، بينها 60 مليار تكلفة 4 أشهر في العام المالي الحالي و180 في العام المالي المقبل.

ووجّه سالم، الشكر إلى الحكومة لسرعة إعداد مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة لتطبيقها من أول مارس، طبقا لتوجيهات الرئيس بعد مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب وقبل شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنّ الزيادات تسري على الدرجات الوظيفية وجميع العاملين في الدولة ويستفيد منها أصحاب المشروعات الخاصة لأن رفع حد الإعفاء الضريبي يستفيد منه جميع العاملين بالدولة وأصحاب المشروعات الخاصة، ووافقت اللجنة في نهاية الاجتماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة.