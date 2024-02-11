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احتجاجات في مارسيليا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

حسن سمير
04:28 م | الأحد 11 فبراير 2024
جانب من الاحتجاجات

جانب من الاحتجاجات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باندلاع احتجاجات في مارسيليا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

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بقلم حسن سمير