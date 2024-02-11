احتجاجات في مارسيليا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة كتب: حسن سمير 04:28 م | الأحد 11 فبراير 2024 جانب من الاحتجاجات أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، باندلاع احتجاجات في مارسيليا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «واشنطن بوست»: بايدن يقترب من القطيعة مع نتنياهو بسبب الحرب على غزة القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي عنيف على محيط مجمع ناصر الطبي في غزة «القاهرة الإخبارية»: انفجارات عنيفة في خان يونس جراء تواصل العدوان على غزة القاهرة الإخبارية: مقتل محتجزين إسرائيليين وإصابة 8 في قصف للاحتلال على غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال مارسيليا إسرائيل بقلم حسن سمير