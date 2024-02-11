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القاهرة الإخبارية: قصف مدفعي عنيف على محيط مجمع ناصر الطبي في غزة

كتب:

منتصر سليمان
03:11 م | الأحد 11 فبراير 2024
قصف على غزة _ صورة أرشيفية

قصف على غزة _ صورة أرشيفية

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ الآليات الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق القذائف بشكل عشوائي تجاه بلدة جباليا وجباليا بيت حانون في أقصى شمال قطاع غزة، كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي إلى قصف عنيف، إضافة إلى مستشفى الأمل.

أضاف «جبر»، في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد مقدم «جولة المراسلين»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لم تتوقف الزوارق الحربية الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها تجاه منطقة السودانية وهي المنطقة الغربية لمحافظة شمال قطاع غزة».

وتابع: «المنطقة الجنوبية لمدينة غزة تضم أحياء الزيتون والشجاعية والمنطقة الجنوبية لحي تل الهوى، لا زالت تشهد اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في تلك المنطقة».

وواصل: «المنطقة الجنوبية لوادي غزة التي تضم المحافظة الوسطى بمخيماتها وتضم عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين تعرضت لقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه مخيم النصيرات في أكثر من منطقة في هذا المخيم، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى ببلدة دير البلح التي تعرضت بدورها إلى قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف ممتلكات ومنازل المواطنين».

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بقلم منتصر سليمان