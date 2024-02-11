أكرم القصاص: الحد الأدنى للأجور منذ عام 2019 حتى الآن زاد بنسبة 400%

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة صحيفة اليوم السابع، إن قرارات الحماية الاجتماعية، زادت ثلاث مرات في سنة واحدة، مارس 2023 وسبتمبر 2023 وفبراير 2024، وهذا خير دليل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشعر بمعاناة المواطنين تجاه الأزمة الاقتصادية وخاصة أزمة ارتفاع الأسعار.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأضاف «القصاص» خلال مداخلة مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، أن الحد الأدنى للأجور منذ عام 2019 حتى الآن زاد بنسبة 400%، حيث كان 1200 جنيه وأصبح الآن 6000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تُعتبر أكبر حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، لفك الأزمة الاقتصادية الحالية.

ضبط إيقاع السوق

وتابع، أنه كان هناك تلاعب في الأسعار في الفترة الماضية، لكن الآن أصبح هناك حملات متوالية من جانب الدولة لضبط السوق، من حيث وقف الاحتكار وعملية إخفاء السلع، لافتا إلى أن هذه القرارات سينتج عنها زيادة في القوة الشرائية وعملية العرض والطلب، مع الاستقرار في الأسعار.

وأكمل: «توقيت هذه القرارات مناسب جدا لأننا داخلين على شهر رمضان الكريم، والحزمة دي هتهتم بحوالي 20 مليون أسرة، كمان هتوفر 120 ألف وظيفة للتعليم والطب، وللأسف الناس بتشوف أن القرارات دي مرهونة بزيادة سعر الوقود أو التعويم ولكن هي فقط مرتبطة بسياسة الدولة».