«عفيفي»: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الرئيس للمواطن في كل الأزمات

قال جمال عفيفي، الكاتب الصحفي، إنَّ إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في إطار التوقعات لحرصه الشديد على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ووقوفه الدائم وانحيازه للمواطن في كل الأزمات التي تعرّض لها، ورأينا ذلك يتحقق في العديد من القرارات منذ اندلاع أزمة كورونا وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤخراً أزمة الحرب على غزة.

المواطن المصري رقم 1 في كل شيء

وأضاف «عفيفي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميتين سمر الزهيري وإنجي عهدي، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ التداعيات الاقتصادية العالمية أثرت بشكل كبير على العالم ككل، وتباعاً على مصر، ووجدنا الرئيس السيسي داعماً للفئات الأكثر احتياجاً، ويقف في صف المواطن المصري، فهو بالنسبة له رقم 1 في كل شيء.

وتابع: «التخفيف عن المواطنين خلال الفترة المقبلة أكده الرئيس السيسي منذ أيام، ورأيناه يتحقق بإطلاق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وهي حزمة إجراءات ضخمة اتخذها الرئيس، ووجه الحكومة بتنفيذها بدءاً من الشهر المقبل، وهي أكبر حزمة من الإجراءات على مدار السنوات الماضية».