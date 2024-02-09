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كاتب صحفي: حزمة الحماية الاجتماعية تمنح المصريين فرصة الاستعداد لرمضان

كتب:

شريف سليمان
11:09 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
الكاتب الصحفي محمد عزالدين

الكاتب الصحفي محمد عزالدين

أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين، أنّ حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة تؤكد إحساس الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمصريين، قائلا: «الرئيس ملتحم بالشارع المصري ويشعر بنبض الشارع ومعاناة المصريين، وبالتالي، كانت القرارات مفاجئة وأسعدت المصريين».

المصريون سعداء بقرارات الرئيس السيسي

وأضاف عزالدين، في حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحزمة تحافظ على المصريين وتراعي ظروفهم رغم التغيرات التي حدثت في العالم، والتي تعم بالخير على كل بيت، وبخاصة أصحاب المعاشات، وأصحاب معاشات حياة كريمة.

حزمة الحماية الاجتماعية.. إنسانية

وتابع الكاتب الصحفي: «هذه القرارات إنسانية ومتعمقة بأقصى درجات، وثمة تفاعل كبير في الشارع المصري مع هذه القرارات، والناس سعداء في ظل التوقيت المهم الذي صدرت فيه هذه القرارات، لأنه يمنح الفرصة للناس للاستعداد لشهر رمضان، ويمنح الفرصة أيضا للمجالس النيابية والمختصين لاستكمال الإجراءات الخاصة ببعض التشريعات التي تقر الزيادات الجديدة التي سيتم العمل بها بداية من الشهر المقبل».

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بقلم شريف سليمان