شقيق علاء ولي الدين: حب الناس لأخي يخفف عليَّ آلام فقدانه

أكد معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، أنه بعد رحيل شقيقه يفتقد الكثير من الأشياء والتفاصيل المميزة التي كانت موجودة وتميز الفنان الراحل، منوهًا بأن حب الجميع لشقيقه ومتابعة الجماهير لأعماله هي ما تخفف عليه بعض الشيء من آلام افتقاده له.

مرور 21 عاما على رحيل علاء ولي الدين

وأوضح «ولي الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سناء منصور، وسالي شاهين، أنه رغم مرور 21 عاما على رحيل شقيقه الكوميديان علاء ولي الدين، إلا أن الجمهور ما زال متعلقا به وبأعماله وحبهم له ويتواصلون معه دائمًا، مشددًا على أن هذا ما خفف عليه افتقاد شقيقه.

شقيق علاء ولي الدين يشيد بدعم الإعلامية سناء منصور له

وأشاد معتز ولي الدين، بمساعدة ودعم الإعلامية سناء منصور له هو ووالدته بعد رحيل الفنان «ناظر الكوميديا»، كما أن العائلة بأكملها ساندته بشكل كبير ووقف بجانبه خلال السنوات الماضية.