محمد هنيدي في «سولد أوت»: «محدش هيجي يعوض مكانة علاء ولي الدين عندي»

نشرت قناة CBC، جزءًا من حلقة الفنان محمد هنيدي في برنامج «سولد أوت» الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، والمقرر عرضها الجمعة المقبل على قناة CBC.

وتحدث محمد هنيدي خلال هذا المقطع، عن صديقه الراحل، الفنان علاء ولي الدين والذي قال عنه محمود سعد، وهنيدي إنه «الغائب الحاضر»، إذ وصف هنيدي رحيل علاء، بالخبطة الكبيرة في بداية العمر بفقده أقرب أصدقائه.

وإجابة على سؤال محمود سعد: ما الذي جمع بين هنيدي وعلاء ولي الدين؟، قال هنيدي ضاحكًا: «الظروف بعيد عنك»، إذ التقيا ومنذ اليوم الأول أصبحا صديقين للغاية، موضحًا: «مش هييجي حد يملى مكانه».