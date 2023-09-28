لماذا رفض علاء ولي الدين الزواج حتى وفاته؟.. سر كلمات عجوز غيرت حياته

مواقف كثيرة مختلفة عاشها الراحل علاء ولي الدين، لكن يبقا سبب عدم زواجه حتى توفي عن عمر ناهز 39 عاما، لغزا محيرا لكثيرين من محبي الفنان الراحل.

وكشف شقيقه معتز ولي الدين، في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، عن السبب في عدم زواج شقيقه، حتى وصل سن الـ39 وهو أعذب، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى شعوره المتكرر باقتراب أجله، وبالتالي قرر عدم الزواج وإنجاب أبناء يتيتمون من بعده، كاشفا أيضا عن علاقة الراحل بأسرته وتحديدا والدته.

شعور بالموت من أول لحظة

لم تمانع الأم، التي لطالما أرادت رؤية أحفادها حولها، في زواج ابنها علاء، لكن بحسب وصف شقيقه معتز، كان قرار علاء ولي الدين بعدم الزواج نابعًا من قرارة نفسه، فقد شعر باقتراب أجله، وقرر البقاء مع والدته وأشقائه، مؤكدا أنه قال لهم عندما طالبوه بالزواج «مقدرش أجيب طفل يتربي يتيم زي ما أنا اتربيت يتيم».

ويشير الأخ، إلى أن علاء تعرض كثيرا لمواقف لها علاقة بالموت، «في أحد الأيام قابل عجوز وقالت له: إنت ابن موت.. وعلاء وقتها اتخض بس كان من جواه حاسس إنه مش هيكمل.. وبعد فيلم (ابن عز) اكتئب وقال عايز أسيب الشغلانة دي وأروح أقعد عند حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وطلع من الأزمة دي، بس فضل في البيت معانا رغم إنه كان عنده شقة جديدة، وكانت جاهزة على السكن، لكنه قرر يعيش معانا».

قصص حب لم تكتمل

وبرغم شعوره المستمر باقتراب موته، خاض علاء ولي الدين قصص حب كثيرة، منها ما توصل فيها للارتباط، لكنه قرر إنهاء العلاقة فجأة، وعن هذا يقول شقيقه معتز: «علاء مات 39 سنه ونص، وكان كبير، وعاش قصص حب كتير، فيه منها من طرفين، وساعات من طرف واحد، وكان فيه منهم فنانات، وهو كان أكبر شوية واشتغل معاهم، لكن كان حاسس إنه هيموت بدري، ووالدتي كان نفسها تشوف ولاده، وراح مره إتقدم لبنت من برا الوسط الفني، ومحصلش نصيب وخلع».

ويشير شقيق علاء، إلى أنه في أيام الأخيرة، كانت فكرة الموت مسيطرة عليه إلى حد كبير، «كان مرة في السعودية، وجاب تراب من البقيع، ووصى هنيدي إن التراب دا يتحط تحت دماغه، وروحنا قبل ما يسافر البرازيل بأسبوع يطبطب على المكان اللي يتحط فيه راسه ويقول ياه لما الواحد يتدفن هنا ويتحط دماغه».