تفاصيل ومستجدات أعمال تطوير ميناء السخنة.. يوفر آلاف فرص العمل (فيديو)

نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لأعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة تطوير المواني المصرية كافة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات.

وعلقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات، على أعمال تطوير الميناء، مؤكدة أنه يتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، ويسهم في زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، ويوفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقالت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، إن الميناء سيحقق نقلة نوعية في منظومة المواني البحرية في مصر، موضحة أنه يستقبل الحاويات ذات الأحجام الكبيرة، الأمر الذي يُسهم في جلب العملة الصعبة وبالتالي ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد وعجلة التنمية.

تفاصيل تطوير ميناء السخنة

- تشتمل أعمال تطوير الميناء على رصيف البضائع العامة ورصيف الحاويات

- كما تشتمل الأعمال على رصيف دحرجة السيارات ورصيف الركاب لسفن الرحلات

- أيضاً رصيف الغاز الطبيعي المسال ورصيف متعدد الأغراض وبضائع عامة

- وتشمل أيضاً رصيف الفحم ورصيف المعادن والأسمرة.

- وضمن الأعمال الحوض الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وأعمال جسم الرصيف

- مساحة الميناء تبلغ 25 كيلومترا

- يتم تنفيذ أرصفة بأطوال 18 كيلومترًا وبعمق 18 مترًا

- يتم إنشاء مناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر

- يتم تنفيذ ساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2.