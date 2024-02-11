مي عبدالحميد: تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين.. و23% من مستفيدي الإسكان سيدات

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك لبس فيما يثار عبر السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم، سقوط الموقع والبطء، وهي لا تخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي، إنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، لأننا لا نخاطب فئات معينة وبشروط محددة، موضحة: «أنا بتاعت محدودي الدخل والغلابة».

وتابعت «عبد الحميد» خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي أن هناك إعلان جديد لشقق الإسكان الاجتماعي في إبريل المقبل، وسيتم تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين، لافتة إلى أن هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن جهاز الإسكان الاجتماعي أعلن 17 إعلان شقق إسكان اجتماعي، وهناك مليون ونصف مواطن يتقدموا في الإعلان الواحد، ويجري الاختيار عبر القرعه الإلكترونية، ولا يوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية، التي لا تستطيع السكن في أدوار عليا، وفقا للقواعد في مجلس الوزراء، وأنه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني، ولا تدخل يدوي إطلاقا.