صندوق الإسكان الاجتماعي: نفذنا 660 ألف وحدة.. ورفعنا الدعم لـ120 ألف جنيه

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بتوفير سكن للطبقات الأولى بالرعاية وتستحق دعم الدولة منذ عام 2014، متابعة: «اليوم نستطيع قول إننا في إطار تنفيذ مليون وحدة سكنية بالكامل، إذ إنه تم الانتهاء من حوالي 660 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق البرنامج بعام 2014 حتى الآن».

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، أن هناك 250 ألف وحدة سكنية الآن تقع في مراحل الإنشاء المختلفة، ومن المفترض بدء تسليم 230 ألف وحدة سكنية تابعة لـ«سكن لكل المصريين» في بداية أبريل المقبل، مشيرة إلى أنه تم طرح 17 إعلانا منذ انطلاق البرنامج حتى الآن، والإقبال متفاوت، فالإعلان الأول لم يكمل 10 آلاف طلب، الآن أصحبت الإعلانات عليها 550 ألف طلب.

خدمات يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي

وتابعت، أن شكل الوحدة ومستوى الشطيب اختلف من إعلان لآخر، وهناك وحدة خاصة بشكاوى المواطنين، والتي تمكن من دراسة المشكلات وتحديدها بهدف التعامل معها وتفاديها فيما بعد، مشيرة إلى التفاعل مع الجمهور عبر الموقع الإلكتروني، فضلا عن توفير خدمة «الكول سنتر»، وذلك بهدف التفاعل ودراسة المشكلات التي يتعرض لها المتقدمون، سواء كانت تتعلق بالتشطيب أو التسليم وغيرها من الاستفسارات التي بحاجة للتوضيح.

رفع دعم الدولة للوحدة

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المتغيرات الاقتصادية الحالية أحدثت تغيرا في سعر الوحدة بصورة نسبية، لكن هذا الأمر واكبه زيادة في الدعم النقدي التي تقدمه الدولة، موضحة: «بدأنا البرنامج بدعم الدولة بقيمة 25 ألف جنيه لكل وحدة، لكن آخر إعلان شهد دعم بقيمة 120 ألف جنيه للوحدة».