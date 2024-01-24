لراغبي شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار.. الأماكن وموعد الطرح

يترقب آلاف المواطنين المقيمين في محافظات «الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية»، الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري ولمدة تصل لـ7 سنوات المدعومة من الدولة، موعد طرحها للتقديم عليها والحصول على الوحدة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتحقيق الاشتراطات التي سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

شقق الإسكان الاجتماعي

وفي السياق ذاته كشفت مصادر في وزراة الإسكان خلال حديثها لـ«الوطن»، موعد طرح شقق الإيجار لمحدودي الدخل قائلة: «الطرح سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة وتحديدا في شهر مارس المقبل، وستكون بضوابط ووفقا لاشتراطات سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي».

شقق بنظام الإيجار

وأوضحت المصادر، أن الطرح سيكون بـ4 محافظات وهي «الجيزة والشرقية والمنوفية وبني سويف»، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى طرح ألف وحدة بنظام الإيجار للمواطنين الراغبين، منوهة إلى أن المساحات التي ستكون متاحة للمواطنين هي 75 مترا مربعا للشقة و 90 مترا مربعا للشقة.

ونوهت المصادر أن الحد الأقصى لمدة الإيجار ستكون 7 سنوات، موضحة أن أسعارها ستكون 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية للمساحة 75 مترا للشقة، بجانب زيادة سنوية 7%، شرط أن يتم سداد نسبة 25%، وذلك من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، وبالنسبة للشقة التي تبلغ مساحتها 90 مترا ستكون قيمة إيجارها 1500 جنيه بجانب زيادة سنوية 7%، شرط أن يتم سداد نسبة 25%، وذلك من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.