«تموين القاهرة» تحرر 831 محضرا خلال حملة على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين في القاهرة برئاسة ناصر ثابت، مدير المديرية، حملات تفتيشية متتالية على المحلات والأسواق والمخابز لضبط الأسواق ومواجهة المخالفين، ما أسفر عن تحرير 831 محضرا بالمخالفات.

وأكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أنه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات محافظ القاهرة بضرورة متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه، وتمت الحملات بقطاعات القاهرة الأربع على الأسواق والمحال والمخابز بمعرفة مديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة.

مخالفات المخابز

وأشار إلى تنوع المخالفات ومنها المخابز والتي بلغت 479 محضرا ما بين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات ومخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجود ميزان وتوقف عن العمل دون إذن، فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبر، كما شملت الحملات المكثفة لمديرية تموين القاهرة تحرير محاضر لمخالفات في مجال الأسواق بإجمالي 352 محضرا تم تحريره شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، ۆبيع دون ترخيص وأوكازيون وهمي وغش تجاري وعرض سلع مجهولة المصدر وشملت أيضا مخالفات انتهاء صلاحية ومخالفات عدم وجود شهادة صحية.

استمرار الحملات لردع المخالفين

وأشار مدير تموين القاهرة إلى استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم التهاون أو التراخي في حق المواطن.

وأوضح أنه يتم المرور يوميًا على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر، مشددا على أنه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن واستمرار الحرب على الفساد والطرق بيد من حديد على كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن وبذل أقصى الجهود للتخفيف عن المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.