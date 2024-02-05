مدير تموين القاهرة: أكثر من 400 محل تشارك في الأوكازيون الشتوي

أعلنت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة، برئاسة ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين والتجارة، أنه تم اليوم بدء أول أيام الأوكازيون الشتوي لعام 2024 والذي يستمر لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، جاء ذلك تنفيذا لقرار الدكتور وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، والذي قرر بدء موسم التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» لعام ‏‏2024، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير، ولمدة شهر، على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين، مع ضرورة حصول المحال ‏المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين.

وأكد مدير تموين القاهرة أنه تقدم حتى الآن للمشاركة في الأوكازيون الشتوي 413 محلا تضمَّن 393 محلا بالقطاع الخاص و20 محلا بالقطاع العام، كما شدد مدير تموين القاهرة على ضرورة أن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترناً به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تُباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كما شدد على ضرورة أن تلتزم الجهات أو المحال المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية حتى لا يعرض للمساءلة القانونية، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ويتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشارك، على أن توضح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

وأكد ثابت أنه تم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين على المحال التجارية لمتابعة تنفيذ الأوكازيون للجهات المشاركة والتأكد من الالتزام بالشروط الموضوعة لذلك، مشددًا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة، ومتابعة الفواتير والتأكد من السعر قبل وبعد الاوكازيون، ويهدف الأوكازيون الشتوي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.

وشدد ناصر ثابت مدير تموين العاصمة، على ضرورة التزام التجار باستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة إدارة التجارة الداخلية حتى لا يتم تحرير مخالفات ضدهم.