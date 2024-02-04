«تموين القاهرة» تضبط 6 أطنان دقيق مجهولة المصدر في العباسية

شنت مديرية التموين والتجارة بالقاهرة برئاسة المحاسب ناصر ثابت عبد السلام، وكيل أول وزارة التموين مدير المديرية بالقاهرة، حملة لتشديد الرقابة على الأسواق والثلاجات والمحلات التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

إجراء قانوني ضد المخالفين

وأسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان من الدقيق استخراج 72% مجهول المصدر داخل مخبز وحلواني بميدان العباسية، وجرى التحفظ على الكمية، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما جرى تحرير 349 قضية تموينية شملت عدم وجود شهادة صحية وأغذية مجهولة المصدر، تضمنت مخالفات فواتيرغش تجاري وأوکازيون وهمي، ومزاولة عمل بدون ترخيص وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر ومخالفات عدم اعلان عن الاسعار

الرقابة على المخابز

واكد مدير تموين القاهرة إحكام الرقابة على المخابز والأسواق، ومعرفه مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشددا على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية ليل نهار دون توقف وفي أي مكان بالقطاعات الأربع لمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، محذرا المتلاعبين بالدعم والمستغلين والمخالفين بالملاحقة القانونية في كل وقت وفي أي مكان.