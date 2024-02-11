إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشيخ زايد 

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، في محافظة الجيزة، اليوم الأحد، أمام مجمع «الخمائل» السكني باتجاه ميدان لبنان، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد بوجود حادثة تصادم في الشيخ زايد ووجود مصابين طرف أول «محمد.ج» سائق ولا يحمل تراخيص تسيير السيارة وقائد سيارة أتوبيس القاهرة الكبرى للنقل والمواصلات، وحدث اصطدام أدى إلى تلفيات عبارة عن كسر بالاصطدام الخلفي للسيارة من الجهة اليمنى، وطرف ثاني «عمر.ع» سائق مقيم بأكتوبر، وبالسيارة تلفيات عبارة عن تهشم الجزء الأمامي بالكامل وكسر بالزجاج الأمامي ومصاب بكدمات متفرقه بالجسم و«تامر.أ»، كان برفقته 46 سنة، مقيم في أكتوبر، مصاب بكدمة بالوجه واشتباه وكسر بالساعد الأيمن.

وبالفحص تبين أنه خلال سير الطرف الأول بالسيارة قيادته بالمحور المركزي اتجاه ميدان لبنان أمام مدينة الخمائل، فوجئ باصطدام السياره الأخرى قيادة الأول من الطرف الثاني من الجهه اليمنى للسيارة، وتحرر محضر بالواقعة.