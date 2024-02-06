مصرع عاملة وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم بالشيخ زايد

لقت عاملة مصرعها بينما أُصيب 30 آخرين في حادث تصادم بطريق الضبعة اتجاه الأوسطي، ونُقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث الى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفيه ومصابين.

وانتقل المقدم كريم سمير رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ربع نقل يقودها سائق لا يحمل أي تراخيص، وأثناء سير السيارة انفجر الإطار الخلفي للسيارة مما أدى إلى انقلابها ووفاة إيمان خالد 45 سنة، عاملة، و30 شخصًا، مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم كانوا مستقلين السيارة من الخلف في الصندوق.

وتبين أنهم عمال قادمين من مزرعة بنجر بطريق الضبعة متجهين إلى المنوفية محل إقامتهم، وتُحفظ على السيارة وقائدها وأزيلت آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور.