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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالهرم

كتب:

جيهان عبد العزيز
06:02 م | الجمعة 09 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

لقي شخص مصرعه بينما اصيب اخر كان بصحبته فى حادث تصادم أعلى الدائرى اتجاه المنيب بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه مصرع عبد الرحمن، ف 22 سنة طالب، وإصابة بولا، خ 21 سنة عاطل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، أثناء قيادة الاول لدراجه بخارية بصحبة الثانى اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب الدراجة ووفاة الأول وإصابة الثاني، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم جيهان عبد العزيز