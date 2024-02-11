«يونيسف»: الاحتياجات الإنسانية ضرورية للفلسطينيين في رفح الفلسطينية

أكد المتحدث الإقليمي لمنظمة اليونيسف، أن أغلب المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة وأنظمة المياه تضررت بشكل كبير، موضحًا أن الاحتياجات الإنسانية ضرورية للفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وأوضح أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بكثافتها السكانية العالية وظروفها الحالية ستزيد المأساة الإنسانية بغزة، مشددًا على أنه لا يجب إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق لا يتوافر فيها الطعام أو الخدمات الأساسية.