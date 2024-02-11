رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«يونيسف»: الاحتياجات الإنسانية ضرورية للفلسطينيين في رفح الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
07:22 م | الأحد 11 فبراير 2024
أطفال غزة

أطفال غزة

أكد المتحدث الإقليمي لمنظمة اليونيسف، أن أغلب المستشفيات في غزة خرجت عن الخدمة وأنظمة المياه تضررت بشكل كبير، موضحًا أن الاحتياجات الإنسانية ضرورية للفلسطينيين في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل أفادت به «القاهرة الإخبارية».

وأوضح أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بكثافتها السكانية العالية وظروفها الحالية ستزيد المأساة الإنسانية بغزة، مشددًا على أنه لا يجب إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق لا يتوافر فيها الطعام أو الخدمات الأساسية.

اقرأ المزيد:

«يونيسف»: إسرائيل تقصف مستشفى ناصر في غزة مرتين خلال 48 ساعة

«يونيسف»: الأوضاع في قطاع غزة كارثية.. وآلاف الضحايا من الأطفال

المتحدث باسم «يونيسف» يطالب بوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة

«يونيسف»: أمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ أطفال غزة من العدوان الإسرائيلي
بقلم عمرو هلال