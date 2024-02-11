الحوار الوطني يكشف عن ملامح الجلسات المقبلة

كشفت الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن ملامح جلسات الحوار المرتبقة، موضحة أن الجلسات ستكون متنوعة بين العامة والمتخصصة والنوعية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل والفعاليات والجلسات المشتركة بين اللجان.

جلسات الحوار الوطني

وأكدت أمانة الحوار، أن جميع الجلسات تتسم بأنها تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

وتابعت: يعطي الحوار الوطني أولوية خاصة في الوقت الراهن للمحور الاقتصادي الذي سيعقد جلسات متخصصة في القريب العاجل تنتهي لتوصيات محددة.