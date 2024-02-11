«حماة الوطن»: نعكف على تجهيز المقترحات الاقتصادية لتقديمها في الحوار الوطني

رحب حزب «حماة الوطن» برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة، والوصول لحلول حقيقية لكل الملفات التي جرى عرضها خلال جلسات الحوار في المرحلة الأولى.

تجهيز المقترحات بشأن المشكلات الاقتصادية

ويؤكد الحزب أهمية المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يعكف خلال هذه الفترة على تجهيز المقترحات بشأن المشكلات الاقتصادية، والتي تتضمن حلولا لتجاوز الأزمة الراهنة، من خلال مشاركة جميع القيادات والكوادر والخبرات الحزبية، في جلسات الحوار المرتقبة.