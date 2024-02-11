«اقتصادية النواب»: استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس خطوة جادة لحل الأزمات

قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إنّ استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إجراء حوار اقتصادي، وعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء أمر مهم وضروري خاصة في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.

أهداف الحوار الوطني

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أنّ الحوار الوطني يستهدف من مناقشة المحور الاقتصادية لصياغة استراتيجية واضحة بشراكة واسعة، تتنوع بين حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع الحصيلة الدولارية، خاصة وأنّ دعوة الرئيس حملت رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها.

وتابع القطامي، أنّ الحوار يستهدف الوقوف على المشكلات الاقتصادية لتخفيف حدة التحديات على المواطن المصري، خاصة وأنّها تأتي بالتزامن مع طرح الحكومة لوثيقة «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030»، ما يساهم في توسيع دائرة النقاش والدراسة حولها، كما تتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للحوار بتعظيم الاستفادة.

دور الحوار الوطني في حل الأزمة

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنّ مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي، وأنّ الحوار الوطني سيكون له دور كبير في الخروج من الأزمة الراهنة من خلال العديد من المقترحات والأفكار والرؤى التي سيتم مناقشتها للخروج بتوصيات قاطعة.