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كاتب صحفي: الهدف من تصريح «بايدن» النيل من مصداقية مصر

كتب:

منة شبانة
08:58 م | الأحد 11 فبراير 2024
الكاتب الصحفي بلال الدوي

الكاتب الصحفي بلال الدوي

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن مصر أغلقت معبر رفح منعت دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، هو نفسه الذي قاله نتنياهو في محكمة العدل الدولية تجاه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

معبر رفح مفتوح دائما

وأشارإلى، أن بايدن بشهادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وشهادة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عند زيارتهم مصر في 5 يناير، يعرف أن معبر رفح مفتوح دائما، وأن مصر وبعد مرور أكثر من 125 يوما من العدوان، هي من قدمت 80% من المساعدات الإغاثية ومازالت تُقدم.

كل المخططات تتحطم أمام صخرة دفاع الدولة المصرية

وأضاف «الدوي» خلال لقائه مع الإعلامية  لبنى عسل لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الهدف من تصريح بايدن هو النيل من مصداقية مصر بما أنها تحامي وتدافع عن القضية الفلسطينية، بإعتبارها قضية العرب المركزية الأولى، مؤكدًا أن كل هذة المخططات، تتحطم أمام صخرة دفاع الدولة المصرية وثباتها .

وتابع الكاتب الصحفي: «جو بايدن يؤكد قتل الفلسطينيين ثلاث مرات، أولا بتجويعهم وثانيًا بعدم دخول المساعدات الإغاثية حتى التي تحتوي علي الماء، ثالثا بالصواريخ الفسفورية الحارقة التي تصل لـ8000 درجة مئوية».

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بقلم منة شبانة