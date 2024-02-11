محلل سياسي أمريكي: أصبحنا قريبين من تفعيل المادة 25 وإعفاء «بايدن» من مهامه

قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، إنه من الواضح جدا أن الخرف تمكن جدا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأننا أصبحنا قريبين من تفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي والتي تنص على أن لو 8 من مساعدي الرئيس أو الوزراء برئاسة نائب الرئيس تقدموا بطلب للكونجرس الأمريكي بإعفاء الرئيس من مهامه لحالته الصحية وعدم قدرته على إدارة البلاد يجرى إعفاء الرئيس من منصبه.

البيت الأبيض يحسن تصريحات بايدن

وأضاف «شرقاوي» خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج «اكسترا اليوم» المذاع عبر قناة «اكسترا نيوز» أن هناك الكثير من تصريحات بايدن التي تعتبر أحيانا زلات لسان ثم يخرج البيت الأبيض بعد ذلك لتعديل أو تحسين هذه التصريحات.

الفريق المعاون للرئيس يحكم أمريكا

وأشار إلى أن الفريق المعاون للرئيس في اعتقاده من يحكم أمريكا مثل مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأن من المتعقلين في هذه الإدارة نائبة الرئيس كاميلا هاريس ووزير الدفاع «أوستين».

وأوضح أن الكونجرس الأمريكي من الممكن فعلا أن يتدخل لإعفاء بايدن من مهامه حتى لا تحدث كارثة دبلوماسية أو غيرها، ويمكن أن تحدث مشكلات تعود بالخراب على أمريكا بسبب أفعال أو تصريحات صادرة عن الرئيس.