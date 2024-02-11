باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف من العدوان على غزة

قال محمد فوزي، الباحث السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن بعد نحو 128 يوما من الحرب على غزة يوجد حصيلة من الكوارث كآلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين والجرحى، بالإضافة لنزوح من 70% إلى 80% من سكان قطاع غزة ناحية المناطق الجنوبية.

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج «إكسترا اليوم»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تداعيات الحرب على غزة لم تقتصر على الداخل الفلسطيني فقط بل امتدت لتشمل المنطقة بأكملها سواء في سوريا أو العراق أو حتى جبهة البحر الأحمر.

وأشار إلى أن العملية التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي لم تحقق أهدافها سواء الأهداف التي أُعلنت في البداية من تدمير حركة حماس والفصائل الفلسطينية، أو الهدف الاستراتيجي الأهم وهو الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وتابع «فوزي» أن الدولة المصرية رصدت جملة من التهديدات الأولية وعلى رأسها تهديد الأمن الإقليمي والتهديدات المرتبطة بتصفية القضية الفلسطينية في ضوء الأحداث الإسرائيلية المعلنة منذ اليوم الأول من الحرب.