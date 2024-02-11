رئيس بلدية رفح الفلسطينية: 1.4 مليون شخص يعيشون ظروفا إنسانية كارثية

قدّم الدكتور أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح الفلسطينية، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية وللشعب المصري على الدور الذي تلعبه مصر في تقديم المساعدات إلى الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، موضحًا أن رفح هي آخر معاقل للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذه المنطقة لجأ إليها 1.4 مليون مواطن.

نعيش في رفح ظروف إنسانية كارثية

وشدد «الصوفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الفلسطينيين في رفح يعيشون ظروف إنسانية كارثية جدًا، منوهًا بأن الجوع هو المنتشر هناك والأطفال لا يجدون الرعاية والمال أو الغذاء، قائلًا: «نحن سنموت في هذه الزنزانة التي تكدس بها الشعب الفلسطيني في ضوء الحصار واستمرار القصف الإسرائيلي».

وأوضح أنه يناشد الحكومة المصرية بالاستمرار في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية على مدار الساعة.