الفصائل الفلسطينية: هجوم الاحتلال على رفح سينسف مفاوضات المحتجزين

قال متحدث باسم الفصائل الفلسطينية لقناة «الأقصى»، إنه إذا شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما على رفح الذي يوجد فيه نحو مليون نازح، من شأنه أن «ينسف المفاوضات» حول اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

وتأتي تصريحاته ردا على ما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لشبكة «آي بي سي» الأمريكية، في مقتطف من مقابلة من المقرر بثها في وقت لاحق اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي سيهاجم الفصائل الفلسطينية في رفح.

وفي وقت سابق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أن «نتنياهو» طلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادًا لاحتمالية اجتياح عسكري في مدينة رفح الفلسطينية.

وهناك خلاف سياسي وعسكري حول العملية المتوقعة في مدينة رفح، وحثّ رئيس الوزراء نتنياهو، على وضع خطة لاقتحام رفح خلال المناقشة الأخيرة في مجلس الوزراء الحربي.