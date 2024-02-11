لن تترك غطاء المرحاض مفتوحا بعد اليوم.. السبب مرعب

رغم التحذيرات المستمرة من ترك غطاء المرحاض مفتوحا، إلا أنه تم الكشف عن سبب جديد مرعب يجعلك لا تتركه مفتوحا أبدا، بسبب ما يسمى «خلق عمود المرحاض»، فماذا يعني ذلك؟.

تحذر الأبحاث من ترك مقعد المرحاض مرتفعًا، خاصة عند التنظيف، حيث يمكن أن يخلق ما يسمى «عمودًا في المرحاض»، حيث يمكن لقطرات صغيرة أن تنشر الجراثيم الضارة في جميع أنحاء الحمام، بحسب موقع «express».

تحذير من ترك غطاء المرحاض مفتوحا

عام 2019، وجد العلماء في جامعة كوليدج كورك، أن إغلاق مقعد المرحاض يقلل من عدد القطرات المرئية والصغيرة أثناء وبعد التنظيف بنسبة 30-60%.

التقرير الذي وصف الأمر بـ«المرعب»، نقل تصريحات الخبير إليانور بوتر من شركة«Plumbworld» المتخصصة في الحمامات، والتي نصحت الأسر بوضع تذكيرات في الحمامات للتشجيع على إغلاق الغطاء قبل أن يتدفقوا.

كيف يتسبب ترك المرحاض مفتوحا في انتشار الجراثيم؟

إن هذا سيساعد في منع انتشار الجراثيم إلى الأسطح مثل المناشف وأسطح العمل وحتى فرشاة الأسنان، هكذا أوضحت.

وأضافت: «من الواضح أن هذا التعديل البسيط في عاداتنا في الحمام يمكن أن يكون له تأثير عميق على نظافتنا العامة وسلامتنا الصحية، ورغم أن هذه الممارسة تبدو بسيطة، إلا أنها تلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من انتشار الجراثيم والالتهابات داخل المنزل».

وتعد الحمامات من أكثر الأماكن داخل المنزل التي تسكن بها الجراثيم، ما يجعلها مكانا لانتشار الأمراض.