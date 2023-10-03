احذر اصطحاب الهاتف إلى المرحاض.. قد يتسبب في أمراض خطيرة

عادة ما يصطحب البعض هواتفهم في المرحاض، ما ينعكس على صحتهم بشكل سلبي، لأن الجلوس لفترة طويلة، يؤدي إلى الضغط على العضلات، وقد يسبب مشكلة في البواسير، بالإضافة إلى زيادة التوتر والقلق، نتيجة سماع صوت الرنين.

استخدام الهاتف في المرحاض من العادات السيئة، التي يفعلها البعض، وينصح بالتوقف عنها، تجنبًا للمخاطر الناجمة عنها، كما أوضحها موقع times of india:

مخاطر استخدام الهاتف في المرحاض

أوضحت الدكتورة الهندية بوجا مخيخا، أن استخدام الهاتف قي المرحاض، قد يؤدي لمشاكل صحية عديدة، لأن الهاتف قد يلهي الشخص، ويسبب الجلوس لفترة طويلة على المرحاض، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة الشخص بالبكتيريا، لذا ينصح بعدم استخدام الهاتف في المرحاض، لأنه قد يكون مصدرًا لنقل البكتيريا، وعند الاضطرار لاستخدام الهاتف في المرحاض، يجب تطهيره على الفور، باستخدام منديل ومطهر طبي.

الإصابة بالبكتيريا والأمراض

لا يتوقف استخدام الهاتف في المرحاض، على أن يكون مصدرًا للبكتريا، بل يؤدي للإصابة بأخطر أنواع الجراثيم، ومنها السالمونيلا، التي تسبب التهابات كثيرة، وتصبح بؤرة للإصابة بالأمراض الأخرى.

قد تتأثر بعض أجهزة الإنسان، وتعجز عن القيام بوظائفها الحيوية بشكل طبيعي، ومنها الجهاز الهضمي، إذ يؤدي استخدام الهاتف في المرحاض لفترات طويلة، إلى مشاكل عديدة بالجهاز الهضمي.

مخاطر استخدام الهاتف على مناعة الشخص

وأوضحت دراسة طبية أجريت في كلية لندن للصحة والطب، أن استخدام الهاتف في المرحاض، الذي يعد بيئة لانتشار الجراثيم، قد يكون له تأثيرًا سلبي على المناعة، من خلال الإصابة بالأمراض المناعية، وذلك بعد اختيار الباحثون 390 هاتفًا محمولًا لقياس مستوى البكتيريا، وجاءت نتائج الدراسة أن حوالي 92% من الهواتف، التي تم إجراء التجربة عليها وفحصها، تراكمت عليها نسبة عالية من البكتيريا.

عدم الرؤية بشكل واضح

ينتج عن استخدام الهاتف في المرحاض لفترة طويلة، إلى مشاكل صحية في العينين، نتيجة التحديق في الجهاز لمدة طويلة، وعلى المدى الطويل يشعر الشخص ببعض المشاكل، منها عدم الرؤية بشكل واضح، بحسب ما أوضحه مركز الصحة، بعد اكتشاف نسبة كبيرة من الأمريكان، لا يعرفون مخاطر النظر إلى الهاتف المحمول لفترة طويلة.

إصابة الشخص بالتوتر نتيجة سماع صوت الاهتزازات

استخدام الهاتف في المرحاض لفترة طويلة، يؤدي إلى زيادة مستويات الإجهاد والتوتر، بسبب الرنين المستمر واهتزاز الإشعارات، لذا ينصح بتجنب كل هذه العادات الخاطئة.