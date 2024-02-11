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القاهرة الإخبارية: إحراز تقدم حقيقي في إطار اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بغزة

كتب:

حسن سمير
09:46 م | الأحد 11 فبراير 2024
محتجزون - صورة أرشيفية

محتجزون - صورة أرشيفية

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إحراز تقدم حقيقي في الأسابيع القليلة الماضية بشأن إطار اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وواشنطن لا تؤيد عملية عسكرية في رفح الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.

كما أوضح أن 1.3 مليون شخص في رفح الفلسطينية لا مفر لهم وهم بحاجة للدعم في حال شن إسرائيل عملية عسكرية، متابعًا أن الإسرائيليين أوضحوا أنهم يعتبرون سلامة المدنيين شرطا مسبقا واضحا للعمليات في رفح الفلسطينية، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في بنأ عاجل منذ قليل نقلا عن «رويترز».

 

 

 

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