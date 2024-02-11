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أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تُخطط لتهجير الفلسطينيين لضم غزة تحت سيادتها

كتب:

منة شبانة
09:29 م | الأحد 11 فبراير 2024
رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تُخطط للتخلص من الفلسطينيين، ليس بشرط القتل، وإنما بالتهجير القسري، لضم قطاع غزة تحت النفوذ والسيادة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن مصر نوهت منذ البداية، بموقفها الثابت الرافض تجاه التجهير.

فضح الممارسات الإسرائيلية

وأضاف «عاشور» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب لتغطية خاصة المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أننا أمام طرف يُمارس كل أنواع الضغوطات على فلسطين ومصر، ولكن الدولة المصرية تواجه هذا، بتشكيل تكتل مع المجتمع الدولي، لفضح الممارسات الإسرائيلية، بأن لها أهدافًا أخرى، مواصلا: «إسرائيل تستغل شماعة حماس وتمارس كل الجرائم باعتبارها الهدف أو الذريعة، على الرغم من معرفتها بكل أماكنهم».

محاولات تصفية القضية الفلسطينية

وتابع أن موقف مصر لن يتغير مهما كانت الضغوطات، وتضع الحل في يد الطرف الإسرائيلي، لذلك هناك تنسيق مصري أوروبي من جهة، وتنسيق مصري مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، للوصول لوقف إطلاق النار والهدنة الفورية ودخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

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بقلم منة شبانة