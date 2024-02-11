الكشف على 1136 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية أم سن التابعة لمركز الرياض، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية أم سن بمركز الرياض، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1136 مواطنا، وخضع 70 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ324 حالة، وأشعة لـ70 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وانتفع بها 568 مواطنا.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ10 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الرياض، وإدارة مستشفى الرياض المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.